Турецька операція «Кіготь» включає в себе дії у повітрі та на землі

Влада Туреччини заявила про проведення «військової операції» на півночі Іраку проти членів Робітничої партії Курдистану в Іраку. Про це повідомляє міноборони Туреччини.

Зазначається, що перед початком введення військ було завдано авіаударів по укриттям, бункерам, печерам, тунелям, складам боєприпасів і командним пунктам із залученням підрозділів ВПС Туреччини, сил вогневої підтримки, гелікоптерів, БПЛА та бойових БПЛА. У наземній частині операції задіяно десант та сили спецоперацій.

Також зазначається, що бойові дії здійснюються за координації «з друзями та союзниками», вжито заходів для незавдання шкоди цивільному населенню, історичним та культурним об'єктам цінностям, навколишньому середовищу.

Турецьке міноборони пояснює, що операція «Кіготь» включає в себе дії у повітрі та на землі. Головна ціль – військова інфраструктура курдів, від таборів з військовими до складів з боєприпасами, зазначає міноборони Туреччини.

За інформацією оборонного відомства країни, Робітнича партія Курдистану планувала повномасштабні терористичні атаки.

Курди – другий за чисельністю народ Туреччини, який прагне автономії у складі країни.

Протистояння між владою Туреччини та Робітничою партією Курдистану триває з 1984 року. Відтоді турецькі військові завдають регулярних авіаударів по прикордонню з Іраком на сході країни, де сконцентрована переважна більшість курдів.