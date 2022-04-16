Готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише УП.

«На сьогодні тих, хто демонструють, що вони готові, – підписантів в нас поки що немає, але є демонстрація – від Джонсона, від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю окремо буде від Євросоюзу. Я говорив окремо з Урсулою, окремо з Шарлем Мішелем, Франція, Німеччина», – розповів Зеленський.

Він уточнив, що перше коло переговорів буде у форматі пятьох: Британія, США, Німеччина, Франція, Польща. Потім будуть доєднані інші країні.

«Поки що від інших я не отримав підтвердження. Але там складні питання, що хочемо ми і що готові нам надати», – сказав президент України.

Зеленський вважає, що в України не буде проблеми зі зброєю чи санкціями проти країни-агресора, але будуть питання щодо компоненту прямої війської допомоги.