Договір щодо миру з Росією міг би складатися з двох окремих документів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише УП.

На думку президента, один з документів має стосуватися гарантій безпеки для України.

«Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший – безпосередньо її відносин із Російською Федерацією», – заяивив Зеленський.

За його словами, Москва хотіла б мати один договір, у якому є вирішення всіх питань.

«Однак усі не зовсім бачать себе за одним столом із РФ. Для них гарантії безпеки для України – це одне питання, а домовленості з РФ – це інше питання. Росія хоче, щоб усе було в одному документі, а люди кажуть: вибач, бачили, що було у Бучі, обставини змінюються», – пояснив президент України.

За останніми даними, радники лідерів семи країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.

Бажання обговорювати гарантії безпеки підтвердили США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль.