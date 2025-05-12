Облаштування укриття було лише прикриттям для видобутку корисних копалин

На Буковині правоохоронці викрили директора комунального підприємства, який спільно з двома підприємцями організували незаконний видобуток вапняку, прикриваючись облаштуванням бомбосховища. Нелегальну схему реалізували в одній із закинутих шахт на території Дністровського району. Чиновнику та бізнесменам повідомили про підозру. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Під час розслідування нелегальної схеми видобутку правоохоронці з’ясували, що директор комунального підприємства з обслуговування міської інфраструктури змовився з директором ТОВ та ще одним підприємцем, повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 12 травня.

«Схему фактично запустило в дію комунальне підприємство. Воно стало замовником відповідних “послуг”. Щоб надати своїм діям вигляду законності, учасники групи уклали договір субпідряду на виконання робіт із прибирання та очищення території недіючої шахти з видобутку вапнякового каменю для облаштування укриття для населення», – повідомили в Спеціалізованій екологічній прокуратурі Чернівецької обласної

Насправді ж у шахті активно видобували вапняк. До робіт підозрювані залучали працівників, а техніку й вивезення матеріалів забезпечила компанія, яке офіційно займається перевезенням вантажів та реалізацією будівельних матеріалів.

Видобутий вапняк подрібнювали, фасували в мішки та вивозили для подальшого продажу. За попередніми підрахунками, вартість незаконно видобутих корисних копалин перевищує 5 млн грн.

Прокурори повідомили директору комунального підприємства, директору товариства та підприємця підозру за . 3 ст. 240 КК України (Незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення). Суд також ухвалив арештувати усю спецтехніку, яку використовували для видобутку та переробки вапняку. Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.