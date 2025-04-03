Підприємець пошкодив історичні мури фортеці

Поліцейські Тернопільщини передали в суд справу щодо бізнесмена з Кременця та колишнього директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич, які планували на території 400-річного замку на горі Боні у Кременці збудувати кафе. Підприємець вже почав будівельні роботи на території заповідника без відповідних дозволів. Експерти встановили, що підрядники пошкодили столітні мури фортеці.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що місцевий підприємець задумав побувати заклад громадського харчування на території замкових руїн на горі Бона. Для цього він звернувся до керівника ДІАЗу, який опікується національними пам’ятками архітектури. Колишній директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника надав вказівку проводити земляні роботи на Замковій горі, де розташована пам’ятка архітектури та містобудування національного значення. Посадовець зробив це без спеціальних дозволів для проведення будівництва, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 3 квітня.

Бар планували прибудувати до руїн замку

«Підприємець, розпочавши будівництво кафе, пошкодив та частково зруйнував об’єкти історичної та археологічної спадщини. Згідно з висновками експертизи межі пошкодження пам’ятки становлять 25 м3, а розмір завданої шкоди - 3,41 млн грн», – зазначили поліцейські.

Слідчі Кременецького відділу поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо двох жителів Кременця. Зловмисників звинувачують за. 5 ст. 298 КК України (Умисне незаконне руйнування частин об'єктів культурної спадщини). Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

За висновками експертів ділки пошкодили 25 куб. м території пам'ятки

Також правоохоронці звернулися до суду з цивільним позовом для того, щоб колишній директор ДІАЗу та підприємець сплатили 3,41 млн грн завданої шкоди, які спричинили під час земляних робіт на руїнах замку.

Додамо, що колишній директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич підозрюється в ще одному кримінальному правопорушенні. Він дозволив благодійному фонду без необхідних документів встановити на горі Бона флагшток. В жовтні 2024 року правоохоронці завершили розслідування цієї справи і передали її до суду. Засідання в Кременецькому суді досі тривають. Службова недбалість Вадима Микулича завдала заповіднику збитків на суму понад 700 тис. грн.