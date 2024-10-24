Котлован під 35-метрову трубу вирили поруч зі стінами древнього замку

Екскерівника Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадима Микулича судитимуть за дозвіл для фонду Головків на встановлення флагштока на горі Бона в Кременці. Посадовець дозволив без спеціальних розкопок і археологічних досліджень розкопати територію памʼятки національного значення і залити фундамент під 35-метрову трубу поруч зі стінами древнього замку. Такі дії завдали шкоди на суму понад 726 тис. грн.

35-метровий флагшток на території Кременецького замку на горі Бона встановили влітку 2021 року. Під час робіт будівельники пошкодили частину стародавнього фундаменту фортеці XVI століття. Адже, щоб встановити трубу під великий прапор України, працівники вирили величезний котлован і залили його бетоном.

На пошкоджену територію памʼятки національного значення увагу звернули жителі Кременця, які і написали заяву в поліцію, повідомив у серпні 2021 року тернопільський телеканал ІНТБ. Кременчанин, історик Віталій Савчук зазначив, що під час земельних робіт будівельники зруйнували усі культурні шари, фундаменти будівель XV-XVI століть.

Під флагшток вирили великий котлован, який залили бетоном

У Кременецько-Почаївському ДІАЗі влітку 2021 року в коментарі «Збручу» сказали, що роботи зі встановлення фундаменту розпочали на замовлення Тернопільської обласної ради. Під час урочистого відкриття Михайло Головко, який тоді був головою Тернопільської облради, зазначив, що жодних грошей з обласного бюджету на встановлення флагштока не витратили.

«Ні Кременецька міська рада, ні Тернопільська обласна рада фінансування не виділяли. Це зроблено своїми силами: головні спонсори – “Фонд Михайла та Мар’яни Головко”, а також підприємці – “свободівці”, які зголосилися, зокрема Віктор Герасимович», – розповів 23 серпня 2021 року Михайло Головко. Проте відповіді на питання, хто готував проєкт на встановлення флагштока на замковій горі та хто видав дозвіл на встановлення, чиновник уник.

Будівництво проводилося на замовлення Благодійного фонду Михайла та Мар'яни Головків

Окрім того, 23 серпня 2021 року Михайло Головко опублікував на Facebook світлину, де він разом з дружиною, Мар’яною Головко, урочисто відкрив флагшток. Також представники Книги рекордів України зафіксували, що цей флагшток є найвищим у країні.

Головки флагшток на горі Боні зареєстрували в Книзі рекордів України

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що колишній керівник Кременецько-Почаївського ДІАЗу незаконно видав дозвіл на встановлення прапора на території пам’ятки національного значення. У прокуратурі Тернопільщини не вказують ім’я чиновника, однак в Opendatabot зазначено, що в 2021 році посаду керівника ДІАЗу обіймав Вадим Микулич.

«За даними слідства колишній керівник установи незаконно надав письмову згоду одному із благодійних фондів на проведення робіт щодо встановлення флагштока на горі Бона. Під час будівельних робіт пошкодили обʼєкт археологічної спадщини в межах памʼятки національного значення «Замок. Руїни IX–XVI ст.». Збитки, завдані історико-архітектурному заповіднику, становлять понад 726 тис. грн», – зазначили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 24 жовтня.

Правоохоронці оголосили про підозру чиновнику за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а прокурори Кременецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт. Перше слухання цієї справи має відбутися 20 листопада в Кременецькому районному суді за головуванням судді Валентини Мочальської.

Якщо провину чиновника доведуть, то йому загрожує позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та зі штрафом в розмірі 12 750 грн.