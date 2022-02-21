Поліція розпочала розслідування через навчання зі стрільби для тернопільських чиновників
Військовий вишкіл для держслужбовців та партійців ВО «Свобода» провели на території пам'ятки природи
Тернопільська поліція розпочала службову перевірку щодо військового вишколу на території пам'ятки охорони природи в селі Великий Глибочок. Участь у вишколі, який відбувся 19 лютого, приймали голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, голова Тернопільської районної ради Віктор Козерог та ще кілька чиновників з обласної та районної рад. На те, що військові навчання проводили в забороненому місці, звернув увагу тернопільський журналіст та активіст Назар Наджога. В Держекоінспекції Тернопільщині повідомили ZAXID.NET, що їм про ці порушення нічого не відомо, але пообіцяли розібратися в ситуації.
Тернопільська поліція сьогодні, 21 лютого, розпочала загальну службову перевірку через можливі порушення працівників «КОРДУ» та імовірне пошкодження пам'ятки природи обласного значення в колишньому кар'єрі села Великий Глибочок. Саме там, 19 лютого, відбувався вишкіл, який організовувала громадська організація «Ветерани патріотам», і в якому участь брали голови Тернопільської обласної та районної рад. Навчання проходили на території недіючого Великоглибочецького кар'єру. Бажаючі стріляли з різних видів зброї та з гранатомета.
«Біля Великого Глибочка на Тернопільщині відбувся черговий патріотичний вишкіл. Для тернопільських свободівців та всіх охочих провели навчання з використання різних видів зброї. Фахові поради нам надали фахівці корпусу оперативно-раптової дії «КОРД» і керівник вишколу «Ветерани Патріотам» Роман Мельник, за що їм особливі слова вдячності», – написав після навчань голова облради Михайло Головко.
Тернопільський журналіст та активіст Назар Наджога звернув увагу, що військові навчання проходили в місці, яке визнане пам'яткою природи і яке охороняється державою. Територія має офіційну назву «Відслонення сармату в селі Великий Глибочок». Площа – 1,5 га. Відстань до села – 800 метрів. У коментарі ZAXID.NET Назар Наджога розповів, що територія недіючого кар'єру була оголошена об'єктом природно-заповідного фонду, згідно з рішенням Тернопільської облради від 14 грудня 2006 року.
Назар Наджога уточнив ZAXID.NET, що з ним уже зв'язалися правоохоронці і повідомили про початок перевірки. Цю інформацію також підтвердили в обласній поліції ZAXID.NET. «Є доручення провести комплексну службову перевірку і встановити чи перебували там під час навчань громадської організації працівники поліції і чи було пошкоджено пам'ятку природи», – додав прес-секретар поліції Сергій Крета.
Керівник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Роман Нитка розповів ZAXID.NET, що наразі не знає про можливі порушення, але запевнив, що буде розбиратися в цьому питанні. «Якщо цей об'єкт входить до природо-заповідного фонду, то там категорично заборонена будь-яка господарська діяльність, що це означає, що не можна видобувати корисні копалини. це карається законом. Також законом карається, якщо на території такого об'єкту проводяться якісь стрільби, бо там заборонено полювання», – додав ZAXID.NET головний екоінспектор області Роман Нитка.
Речник Тернопільської обласної ради Володимир Бобко також 19 лютого перебував на військовому вишколі в кар'єрі разом з головою обласної ради Михайлом Головком. У коментарі ZAXID.NET він розповів, що вони туди приїхали на запрошення громадської організації «Ветерани патріотам». «Голова облради Михайло Головко і ми усі там перебували як цивільні люди. Ми не знали, що це пам'ятка природи, там табличок не було і, на перший погляд, здавалося, що це просто смітник, куди селяни звозять відходи», – додав Володимир Бобко.
Про те, що навчання проводяться в природо-заповідному фонді не знали і організатори вишколу. Організовував його офіційний інструктор ЗСУ, ветеран, голова громадської організації «Ветерани патріотам» Роман Мельник. Військовослужбовець розповів ZAXID.NET, що вони проводять на цій місцевості біля Великого Глибочка вже не перший вишкіл.
«Я не знав, що в кар'єрі розташована пам'ятка природи. Але це б не вплинуло на те, чи проводили ми б тут вишкіл. Ми не стріляли там зі справжньої зброї чи з бойових гранатометів. Навчання здійснювалися з навчально-імітаційної зброї, з так званих маркерів. Це виглядає як справжня зброя, але працює зовсім інакше. Ручний протитанковий гранатомет, з яким ми вчили також вправлятися, це макет, туди закладається порох і може бути вистріл, але він не справжній, від нього лише багато диму. Таке використовують під час зйомок різних кінофільмів», – додав Роман Мельник.
Наразі поліція області проводить службове розслідування. Держекоінспекція Тернопільщини вивчає питання і надасть згодом відповідь, чи екоінспектори порушуватимуть перевірку.