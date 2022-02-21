Участь у військовому вишколі приймали обласні чиновники та тернопільські «свободівці»

Тернопільська поліція розпочала службову перевірку щодо військового вишколу на території пам'ятки охорони природи в селі Великий Глибочок. Участь у вишколі, який відбувся 19 лютого, приймали голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, голова Тернопільської районної ради Віктор Козерог та ще кілька чиновників з обласної та районної рад. На те, що військові навчання проводили в забороненому місці, звернув увагу тернопільський журналіст та активіст Назар Наджога. В Держекоінспекції Тернопільщині повідомили ZAXID.NET, що їм про ці порушення нічого не відомо, але пообіцяли розібратися в ситуації.

Тернопільська поліція сьогодні, 21 лютого, розпочала загальну службову перевірку через можливі порушення працівників «КОРДУ» та імовірне пошкодження пам'ятки природи обласного значення в колишньому кар'єрі села Великий Глибочок. Саме там, 19 лютого, відбувався вишкіл, який організовувала громадська організація «Ветерани патріотам», і в якому участь брали голови Тернопільської обласної та районної рад. Навчання проходили на території недіючого Великоглибочецького кар'єру. Бажаючі стріляли з різних видів зброї та з гранатомета.

«Біля Великого Глибочка на Тернопільщині відбувся черговий патріотичний вишкіл. Для тернопільських свободівців та всіх охочих провели навчання з використання різних видів зброї. Фахові поради нам надали фахівці корпусу оперативно-раптової дії «КОРД» і керівник вишколу «Ветерани Патріотам» Роман Мельник, за що їм особливі слова вдячності», – написав після навчань голова облради Михайло Головко.