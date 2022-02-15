Під час сесії прийняли також ряд звернень до центральної влади та меморандум про співпрацю по обороні

На фінансування підрозділів територіальної оборони на Тернопільщині додатково виділили 2 млн грн. Таке рішення прийняла Тернопільська обласна рада під час позачергової сесії о 15:00 сьогодні, 15 лютого. На сесійне засідання зареєструвалося 57 депутатів з 61.

Виділені кошти підуть на придбання усіх необхідних засобів для функціонування підрозділів територіальної оборони. Зокрема йдеться про спецзасоби, одяг, засоби індивідуального захисту. Після придбання речей, їх одразу передадуть в підрозділи.

Також під час сесії депутати прийняли ряд звернень. Зокрема, звернення щодо відсічі московській агресії та відновлення ядерного статусу України. Окремим питання обласні депутати проголосували меморандум про співпрацю між Тернопільською обласною радою, Тернопільським обласним територіальним центром комплектування та 105-тою окремою бригадою територіальної оборони і 44-ою окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола.

На сесії також прийняли обласну програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській області. Вона розрахована два роки і, згідно з нею, наразі буде виділено 2 млн грн додаткових коштів на фінансування тероборони. На Тернопільщині тероборона складається з чотирьох батальйонів, розташованих у районах та в Тернополі. На їх функціонування додаткові кошти також виділяє Тернопільська міська рада та громади області.