Підполковник ЗСУ замагався продати вкрадену військову техніку

На Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника командира однієї з механізованих бригад ЗСУ за підозрою у викраденні та спробі продажу броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2 і вибухівки потужністю близько 300 кг у тротиловому еквіваленті. Про це у пʼятницю, 30 жовтня, повідомили на сайті ДБР.

За даними ДБР, підполковник, який обіймав посаду заступника командира механізованої бригади, викрав бронемашину та вибухівку й планував продати військове майно за 8 тис. доларів. Для цього він знищив заводський номер на бронемашині, знайшов покупця, а передати майно доручив спільнику.

Уночі спільник підполковника перегнав броньовану машину до лісосмуги, де заздалегідь підготували спеціальний трал для транспортування техніки. Одразу після отримання 8 тис. доларів ДБР затримало спільника військового посадовця та вилучило техніку й вибухівку. Згодом правоохоронці затримали колишнього заступника командира бригади.

Затриманим оголосили підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у квітні 2026 року ДБР затримало інструктора групи батальйону однієї з військових частин за підозрою у спробі продати кулемети.