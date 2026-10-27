27 жовтня у День української писемності та мови уже традиційно українці об’єднуються та пишуть радіодиктант національної єдності, щоб перевірити свою грамотність. Якщо ви допускаєте помилки – не засмучуйтеся, адже таким чином ваша мова може лише покращитися.

З нагоди свята ZAXID.NET публікує тест на знання української мови. Чи зумієте ви розпізнати російську кальку та уникнути інших лексичних або граматичних помилок? Перевірте себе!

Нагадаємо, що ZAXID.NET регулярно публікує поширені помилки, поради мовознавців та правила написання слів. Більше цікавих прикладів можна прочитати у рубриці «Освіта» та за тегом «українська мова».