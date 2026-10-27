Перевірте себе: коли оприлюднять текст радіодиктанту-2026
Текст радіодиктанту написав ветеран Артур Дронь
У вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови уже традиційно українці пишуть радіодиктант. У 2026 році текст радіодиктанту написав ветеран Артур Дронь, а читцями стали вчитель Артур Пройдаков та громадська діячка й волонтерка Даша Астаф’єва.
Текст радіодиктанту-2026 називається «Лист, який не закінчується». Якщо ви не встигли прослухати диктант наживо, то можете зробити це у записі на платформах «Суспільного» (запис також є нижче у новині).
Куди надсилати текст радіодиктанту на перевірку:
- надіслати текст радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;
- сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.
Коли оприлюднять текст радіодиктанту:
У четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах «Суспільного» буде оприлюднено текст радіодиктанту національної єдності, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно.
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