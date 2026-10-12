Всеукраїнський радіодиктант відбудеться 27 жовтня

У 2026 році текст для радіодиктанту національної єдності написав письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями стали вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Про це повідомило «Суспільне. Культура».

Всеукраїнський радіодиктант відбудеться об 11:00 у вівторок, 27 жовтня, в День української писемності та мови.

Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми» (2023), книги прози «Гемінґвей нічого не знає» (2025).

У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, пам'яті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

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«Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте», – поділився думками про текст письменник Артур Дронь.

Голосом Радіодиктанту стане популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков.

Текст диктанту також читатиме і Даша Астафʼєва – співачка, громадська діячка та волонтерка, яка активно підтримує ЗСУ. Вона є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу.

«Дуетне начитування Радіодиктанту – це дещо нове для нашої аудиторії та для нас самих. Це певний експеримент, яким ми надіємось задовольнити запит слухачів, які орієнтовані на медійну яскраву особистість, та тих, хто чекав на педагога-читця. Життя стрімке, тож ми хотіли б додати новації. Дует – одна з них. Ми усвідомлюємо ризики, проте з точки зору драматургії проєкту – це оригінально та цікаво», – розповіла координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько.

Раніше ZAXID.NET публікував поради вчителів української мови про те, як підготуватись до написання диктанту.