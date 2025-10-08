Щоб написати диктант без помилок, потрібна підготовка

Уже незабаром українці з різних міст об’єднаються, пишучи разом всеукраїнський радіодиктант. Його проведуть у День української писемності та мови – 27 жовтня, транслюючи на усіх платформах «Суспільного мовлення». Щоб написати диктант без помилок, потрібна підготовка. Ми зібрали поради двох вчительок української мови для дітей та дорослих.

Вчителька української мови Діана Мельникова поділилась порадами із «ВВС Україна», а вчителька Лідія Поворознюк – із сайтом «Освіторія».

«Найпоширеніші помилки, які трапляються під час написання диктантів на слух, – пунктуаційні. Помиляються в тому, де ставити кому, кому з тире, тире та двокрапку. А ось написання слів завжди дається легше, ніж написання розділових знаків. До того ж маємо позитивну тенденцію: українці більше читають рідною мовою, – книги, медіапости. Ця “надивленість” сприяє кращим результатам», – сказала Лідія Поворознюк.

Як підготуватися до написання диктанту:

Читайте українською та вивчайте побудову речень, розділові знаки.

Уважно слухайте диктант та помічайте паузи, адже на місці пауз мають бути розділові знаки.

Двокрапка чи тире. Якщо в реченні замість розділового знака можна вставити фразу «а саме», «що саме», «чому» – потрібна двокрапка. (Вони заклякли перед дорогою: на них дивився дикий гоблін). Якщо на місці розділового знака можна вставити питання «і що?», «який наслідок?», «що з того?» –ставте тире. (Двері розчахнулися – влетів щасливий хлопець).

Повторіть, коли потрібно ставити кому: однорідні члени речення, вставні слова та конструкції, звертання, складні речення, відокремлені члени речення (означення, обставини, додатки).

Запам'ятайте сполучники, перед якими завжди ставиться кома: а, але, що, щоб, коли, який, де – вони зустрічаються в текстах найчастіше.

Спільнокореневі слова для перевірки. Наприклад, у слові «боротьба» ми чітко чуємо звук [д'], але слово для перевірки – боротися.

Практикуйтесь у написанні диктантів та аналізуйте помилки.

Якщо ви плануєте писати Радіодиктант національної єдності, то зверніть увагу на тему та подумайте, якою може бути лексика та будова тексту.

Для підготовки до диктанту використовуйте нову редакцію українського правопису, який доступний онлайн.

