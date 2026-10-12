У діловому листуванні усі помиляються: чому після «З повагою» не треба ставити кому
Пояснення редакторки Ольги Васильєвої
Коли ми пишемо ділові повідомлення та листи, то наприкінці часто додаємо «З повагою…». Після цієї фрази, зазвичай, люди ставлять кому та пишуть своє ім’я. Однак насправді кома тут зайва.
Редакторка Ольга Васильєва пише, що конструкції «З повагою, «З подякою», «З найкращими побажаннями» та інші є неповними реченнями.
«Ці конструкції є неповними реченнями, а повні мати б такий вигляд: «З повагою / подякою / найкращими побажаннями до Вас звертається (імʼя)». Вочевидь присутній вплив англійської мови, де після best regards кому ставлять», – пише мовознавиця.
Ольга Васильєва каже, що в українській мові кому після цих конструкцій ставити не треба, а натомість можна поставити тире: «З повагою – Микола». Якщо ж «З повагою» та ім’я пишуть одне під одним, тоді нічого ставити не потрібно:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«З повагою
Микола».
ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
- «До побачення» чи «допобачення»
- «По іншому», «по-іншому» чи «поіншому»
- «До зустрічі» чи «дозустрічі»
- «На здоров’я» чи «наздоров’я»
- «Хобі», «хоббі» чи «гобі»
- «Ввечері» чи «в вечері»
- «Насправді» чи «на справді»
- «З ліва» чи «зліва», «з права», «зправа» чи «справа»
- «Начебто», «начеб то» чи «наче б то»
- «На-гора», «нагора» чи «на гора»
- «Наприклад» чи «на приклад»
- «Наперед» чи «на перед»
- «Ссавець» чи «савець»
- «Не наче» чи «неначе»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.