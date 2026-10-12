В українській мові кому після цих конструкцій ставити не треба, а натомість можна поставити тире

Коли ми пишемо ділові повідомлення та листи, то наприкінці часто додаємо «З повагою…». Після цієї фрази, зазвичай, люди ставлять кому та пишуть своє ім’я. Однак насправді кома тут зайва.

Редакторка Ольга Васильєва пише, що конструкції «З повагою, «З подякою», «З найкращими побажаннями» та інші є неповними реченнями.

«Ці конструкції є неповними реченнями, а повні мати б такий вигляд: «З повагою / подякою / найкращими побажаннями до Вас звертається (імʼя)». Вочевидь присутній вплив англійської мови, де після best regards кому ставлять», – пише мовознавиця.

Ольга Васильєва каже, що в українській мові кому після цих конструкцій ставити не треба, а натомість можна поставити тире: «З повагою – Микола». Якщо ж «З повагою» та ім’я пишуть одне під одним, тоді нічого ставити не потрібно:

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«З повагою

Микола».

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