Словаччина поновила розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 та ППО

Генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка повідомив про відновлення розслідування щодо дій колишнього уряду країни у справі про передачу Україні винищувачів МіГ-29, а також зенітно-ракетних комплексів «Куб» у 2023 році. Про це генпрокурор країни написав на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Мароша Жилінки, він переглянув дії підлеглих прокурорів, які ухвалили рішення про закриття справи, у межах якої розслідували законність передачі Україні винищувачів МіГ-29 та систем протиповітряної оборони «Куб». Жилінка вважає, що справу закрили передчасно, тому розпорядився поновити розслідування. За його перебігом стежитиме обласна прокуратура Тренчина.

«У ході досудового розслідування не було встановлено фактичних обставин справи в обсязі, необхідному для ухвалення рішення, з акцентом на ознаках складу злочинів, що переслідуються. [...] Настав час забезпечити поновлення кримінального переслідування у справі та проведення досудового розслідування відповідно до букви закону», – йдеться у дописі генерального прокурора Словаччини.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року тимчасовий уряд Словаччини під керівництвом Едуарда Геґера схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 та компонентів системи протиповітряної оборони «Куб». Уже у квітні того ж року Україна отримала цю військову допомогу. Однак у політичних та юридичних колах Словаччини виникла дискусія щодо того, чи мав тимчасовий уряд повноваження ухвалювати таке рішення.

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Колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв, що не шкодує про ухвалене рішення, оскільки передана Україні техніка «рятує життя».

У червні 2024 року державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер заявив, що рішення уряду Геґера поставило під загрозу повітряний простір країни та життя її громадян. Тому новий уряд Словаччини звернувся до поліції з проханням розслідувати дії попередників, зокрема колишнього міністра оборони Ярослава Надя.

30 жовтня 2025 року кримінальне провадження закрили через відсутність ознак злочину.