Винищувачі МіГ-29 словацьких ВПС

У Словаччині офіційно закрили розслідування проти колишнього уряду та ексміністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і комплектуючих зенітно-ракетних комплексів «Куб» у 2023 році. Про в понеділок, 10 листопада, повідомив портал Aktuality.sk.

В обласній прокуратурі Братислави підтвердили журналістам, що створена міністром внутрішніх справ спецгрупа більше не розслідує передачу Україні військової допомоги вартістю сотні мільйонів євро.

30 жовтня 2025 року слідчий закрив кримінальне провадження через відсутність ознак злочину. Слідство не виявило доказів того, що передача техніки завдала шкоди Словацькій Республіці, або що члени уряду діяли з метою отримання неправомірної вигоди чи перевищили свої повноваження.

Речниця обласної прокуратури Габріела Ковачова уточнила, що загалом розслідування стосувалось пʼяти окремих кримінальних справ: одну з них закрито, дві – відхилено через відсутність складу злочину, а ще дві залишаються у провадженні. Останні дві стосуються можливого зловживання коштами, призначеними для військової допомоги Україні, зокрема постачання боєприпасів – ці епізоди розслідує Європейська прокуратура.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 та компонентів системи протиповітряної оборони «Куб». Передача військового обладнання офіційно завершилась у квітні того ж року. Це рішення спричинило дискусію в політичних і юридичних колах щодо того, чи мав тимчасовий уряд повноваження ухвалювати таке рішення.

Ексміністр оборони Ярослав Надь запевнив, що ухвалив би це рішення знову, оскільки передана Україні техніка «рятує життя», а її вартість Словаччині відшкодовує Європейський інструмент мир.