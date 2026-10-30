На реалізацію проєкту спрямували 20 млн грн гранту ЄС

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Віктора Медвідя. За привласнення грошей під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру в Рахові колишньому меру загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 30 жовтня, колишній посадовець, діючи за попередньою змовою з директором підрядної компанії та інженером технічного нагляду, підписав документи з неправдивими даними. На їх підставі міськрада оплатила роботи коштом бюджету громади та міжнародного гранту.

«На папері роботи виконали повністю. Однак експертиза показала, що фактичні обсяги виконаних робіт та їхня вартість були завищені, а понад 50% грошей із загальної суми договору розтрачено», – розповіли правоохоронці.

Що відомо про реабілітаційний центр у Рахові

Рахівська міська рада анонсувала будівництво реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю у 2021 році. Планували, що в оздоровчому закладі зведуть водний комплекс із 25-метровим басейном, спеціально облаштованим для занять із дітьми.

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«Ідея збудувати у Рахові такий реабілітаційний центр належить міському голові Віктору Медвідю. Він, як людина з медичною освітою, добре розумів потребу в такому об’єкті. Якщо говоримо саме про фізичну реабілітацію, то у нашому регіоні це буде перший подібний заклад», – зазначили тоді в Рахівській міськраді.

Проєкт загальною вартістю 56,5 млн грн реалізовували спільно з румунськими партнерами із громади Бая-Спріє в рамках програми міжнародної технічної допомоги ЄС «Розвиток послуг медичної та соціальної реабілітації населення в межах румунсько-української прикордонної території – MedSocioRehab».

У рамках гранту Рахів отримав 20,8 млн грн, ще 34,7 млн грн мало надійти з держбюджету, решту залучали з грошей громади.

Переможцем тендеру в серпні 2021 року стала закарпатська компанія «Свалява-Міськбуд», яка мала здати об’єкт до 31 березня 2023 року.

Перші підозри

У червні 2023 року Бюро економічної безпеки оголосило підозри першому заступнику Рахівського міського голови Петру Бочкору та директору ТОВ «Свалява-Міськбуд» Володимиру Дев’яну.

Їх звинуватили у привласненні 2,2 млн грн під час будівництва реабілітаційного центру. У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили, що з компанією уклали договір попри те, що вона не відповідала вимогам тендерної документації.

У липні 2023 року МВС оголосило в розшук мера Рахова Віктора Медвідя. Виявилося, що він втік до Румунії, виписавши собі відрядження. Згодом депутати проголосували за його відставку.

Що загрожує колишньому меру Рахова?

У квітні 2026 року Рахівський районний суд виправдав Петра Бочкора та Володимира Дев’яна, не знайшовши в їхніх діях складу кримінальних правопорушень. Через кілька місяців після цього Віктора Медвідя розшукали в ЄС.

Виявилося, що після виїзду за кордон європейські правоохоронці двічі затримували посадовця. Зокрема, наприкінці 2025 року – у Чехії, заборонивши залишати територію країни. Однак згодом він утік до Румунії, де його затримали повторно. 10 вересня його екстрадували та передали українській стороні в міжнародному пункті пропуску «Порубне».

Віктор Медвідь 3 роки переховувався в ЄС

У СІЗО Віктор Медвідь пробув всього кілька днів, бо вніс 333 тис. грн застави. Справу ексмера Рахова вже передали до суду.

Йому інкримінують розтрату бюджетних грошей шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах за попередньою змовою групою людей, а також службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.

Будівництво реабілітаційного центру у Рахові відновили у березні 2023 року. На цей раз підряд дістався ТОВ «Верховина-Буд». Однак після перевірки Держаудитслужби Рахівська міськрада розірвала договір з підприємством, заплативши за незавершене будівництво реабілітаційного центру ще 7,4 млн грн.