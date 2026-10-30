Начальнику районного відділу ТЦК загрожує до 10 років увʼязнення

Правоохоронці викрили на Рівненщині масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої причетні посадовці обласного та районного ТЦК. За хабарі вони допомагали військовозобов’язаним знятися з розшуку та отримати час для оформлення бронювання. Про це у пʼятницю, 30 жовтня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрювані за винагороду знімали чоловіків із розшуку, а потім навмисно не вживали заходів, щоб повторно оголосити їх у розшук. Це давало чоловікам час для оформлення бронювання на підприємствах. Вартість таких послуг становила 2 тис. доларів з однієї людини.

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Двох працівниць ТЦК у Рівному затримали під час отримання 2 тис. доларів від клієнта. Начальника одного з районних відділів ТЦК затримали під час отримання 800 доларів. Під час обшуків у спільників вилучили мобільні телефони та гроші, які можуть бути доказами у справі.

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Працівницям ТЦК оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Начальнику відділу інкримінують ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років увʼязнення.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших людей, які можуть бути причетними до схеми.