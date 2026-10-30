Такий вигляд має центральна площа Городка, де викорчували сквер для реконструкції

Городоцька міськрада на Львівщині провела повторний тендер на реконструкцію скверу на майдані Гайдамаків. Вартість реконструкції центральної площі за рік зросла на 20 млн грн і становитиме понад 45 млн грн. Третину цієї суми має покрити грант Євросоюзу, а дві третини – співфінансування місцевого бюджету. Для втілення цього проєкту ще на початку літа 2025 року повністю викорчували сквер, однак на цьому роботи зупинилися.

У вересні цього року Городоцька міськрада провела повторний тендер (коригування) щодо реконструкції скверу на майдані Гайдамаків у центрі міста біля ратуші. Очікувана вартість робіт порівняно з 2025 роком зросла на 20 млн грн ­– з 27 млн грн до понад 47 млн грн (з них 15,5 млн грн – грант Євросоюзу в межах програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027, а близько 32 млн грн – співфінансування з міського бюджету). Зокрема, зросла вартість робіт в частині фінансування міського бюджету.

На тендер зголосилися три компанії. Цінові про позиції двох учасників відрізнялися лише на 1 грн. Пропозицію ТОВ «Компанія Інстал Груп» зі Старого Самбора, яке запропонувало найнижчу вартість, відхилили через невідповідність документації. А переможцем тендеру визначили попереднього виконавця робіт – житомирську фірму ТОВ «СЛМ-пласт», яка запропонувала виконати ремонт за 45,2 млн грн.

На площі викорчували сквер, після чого роботи зупинилися (фото ZAXID.NET)

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Начальниця відділу економічного розвитку, інвестицій та міжнародної технічної допомоги Городоцької міськради Тетяна Курдакова (Грецко) пояснила, що реконструкція площі затягнулася через необхідність коригування проєкту.

«Коли підрядники почали виконувати роботи, почали з’являтися питання до проєкту, що те не враховано, се не враховано. Це все назбиралося, ми зрозуміли, що вирішити без коригування неможливо», – розповіла чиновниця ZAXID.NET.

За її словами, під час виконання робіт виникли уточнення щодо підключення електрики та ливневої каналізації, яку необхідно вести попід дорогу. Також зросла заробітна плата в будівництві.

«Відповідно до прийнятої урядом навесні цього року постанови мінімальна зарплата в будівництві має бути не менше як 41 тис. грн, а в нас була задекларована 16 тис. грн. Також вийшов закон про аналіз цін на будівництві. Проєкт потребував аналізу цін на матеріали. Так усе затягнулося в часі», – додала Тетяна Курдакова.

Вона зазначила, що роботи на площі планують відновити вже на початку листопада. Ремонт має бути завершений до 30 травня 2027 року.

Нагадаємо, на початку літа 2025 року на майдані Гайдамаків у центрі Городка повністю знищили великий сквер, викорчувавши всі до одного дерева. Міська рада повідомила, що виграла грант Євросоюзу і на місці старого скверу постане сучасна площа, де будуть потічок, лавочки, декоративні дерева. Площу розрили, після чого роботи зупинилися.

Двічі переможцем тендерів на реконструкцію майдану Гайдамаків визначена житомирська фірма ТОВ «СЛМ-пласт». За даними YouControl, компанія зареєстрована 12 років тому. Її основний вид діяльності – виробництво металевих дверей і вікон. Власницею та директоркою є мешканка Житомира Людмила Саюк.

Її чоловік Олександр Саюк є власником кількох фірм: ПП «Буд Проект», ПП «Компанія Рос», ТОВ «ЮЦ „Експерт”». На місцевих виборах 2020 року Олександр Саюк балотувався в депутати Житомирської міськради від «Батьківщини». Олександра Саюка, як директора ПП «Компанія Рос», обвинувачували у привласненні коштів та службовому підробленні під час реконструкції ліцею в селі Левків поблизу Житомира.