Нова вулиця обійдеться місту в майже 90 млн грн

Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради провело закупівлю будівництва вулиці Проєктної, 1 на ділянці від Південного бульвару до вул. Ленкавського. Переможцем торгів стала компанія з Богородчан, яка погодилася виконати роботи за 89,7 млн грн.

Йдеться про будівництво нової вулиці біля міського озера. Проти виступили мешканці району. Вони закликали мерію вилучити дорогу з генплану міста, однак їхнє прохання проігнорували.

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Раніше франківці протестували проти знищення Каштанового скверу та шуму автомобілів під вікнами будинків. Водночас у міськраді переконані, що нова магістраль сприятиме розвантаженню сусідніх вулиць.

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Учасниками аукціону 12 жовтня стали «Група компаній Австострада» та «ХХІ століття плюс». Незважаючи на те, що перша запропонувала меншу на 260 тис. грн ціну, її пропозицію відхилили. Пояснили це тим, що пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам закупівлі.

У підсумку переможцем торгів стало ТОВ «ХХІ століття плюс», яке запропонувало збудувати вулицю за 89,7 млн грн. Підрядник має виконати всі роботи до 30 вересня 2027 року. Наразі договір з компанією ще не підписано.

За даними аналітичної системи Youcontrol, «ХХІ століття плюс» зареєстроване у Богородчанах у 1998 році. Директором компанії є Роман Гаврилів, а власником – місцевий підприємець Роман Грицак. У 2022–2024 роках компанія двічі ремонтувала дорогу в Коломиї через те, що нове покриття не пережило зиму.