Вулиця Ніньовського (колишня Шарлая) після ремонту 2022 року почала руйнуватися

Управління комунального майна Коломийської міськради 2 серпня уклало договір з ТОВ «ХХІ століття плюс» на ремонт вулиці Сергія Ніньовського (колишня Івана Шарлая) в Коломиї. Згідно з порталом публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 40 млн грн. Ціна договору є динамічною, тому підрядник може змінювати вартість робіт. Відремонтувати дорогу за гроші з місцевого бюджету планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічним завданням, підрядник має очистити водопровід, частину водопроводу замінити, провести гідравлічні випробування, замінити асфальтобетонне покриття, встановити дорожні знаки, нанести дорожню розмітку, зрізати чагарники тощо. Гарантійний термін робіт становить 10 років.

Зазначимо, що довжина дороги становить 1,5 км. У 2022 році на ремонт вже витратили майже 9 млн грн. Тоді планували вирівняти асфальтобетонне покриття та укріпити узбіччя. Роботи виконувало ТОВ «ХХІ століття плюс», яке перемогло і в цьогорічному тендері. Прикарпатський сайт «Інформатор» у березні 2023 року повідомляв, що дорога почала руйнуватися в перші місяці після ремонту.

За перемогу аукціоні, крім ТОВ «ХХІ століття плюс», змагалося прикарпатське ТОВ «ПБС», яке у ЗМІ пов'язують із засновником курорту «Буковель» Олександром Шевченком. Підряд отримало ТОВ «ХХІ століття плюс», що запропонувало відремонтувати дорогу за 40 млн грн (очікувана вартість закупівлі становила 59 млн грн). Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована 1998 року у селищі Борогодчани Івано-Франківської області й займається будівництвом доріг. Керівником ТОВ «ХХІ століття плюс» є Роман Гаврилів, а власником Роман Грицак. З початку 2024 року компанія отримала підрядів на майже 76 млн грн, а за 2023 рік – на майже 197 млн грн.