У 2023-2024 роках ТОВ «Карпатибудпроект» виграло 10 закупівель Івано-Франківської міської ради на загальну суму понад 4,5 млн грн

Господарський суд Івано-Франківської області підтримав позов ТОВ «Карпатибудпроект» до Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради про стягнення 1,3 млн грн за капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Вовчинецькій.

Як йдеться у рішенні суду, який винесли 27 червня, у серпні 2023 року мерія Івано-Франківська уклала з ТОВ «Карпатибудпроект» договір з капремонту території біля будинку №189 по вул. Вовчинецькій. Підрядник роботи виконав, однак грошей так і не отримав. Представники мерії в суді зазначили, що сталося це через відсутність бюджетних асигнувань під час війни.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ігор Горпинюк задовільнив позов ТОВ «Карпатибудпроект» до Івано-Франківської міськради, зобов’язавши її сплатити підряднику 1,3 млн грн боргу та 15,8 тис. грн судових витрат. На рішення можуть подати апеляцію.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Карпатибудпроект» зареєстроване в Івано-Франківську у 2018 році. Директор підприємства – Юрій Калин. У 2023-2024 роках ТОВ «Карпатибудпроект» виграло 10 закупівель Івано-Франківської міської ради на загальну суму понад 4,5 млн грн.