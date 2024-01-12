Під час ремонту використовували неякісний асфальт і на дорозі вже з’явилися нові ями

Директор підприємства, яке ремонтувало дорогу у селі Павлівка Ямницької громади, привласнив 4 млн грн. Під час ремонту використовували неякісний асфальт і на дорозі вже з’явилися нові ями. Підприємцеві загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 12 січня, дорогу у селі Павлівка ремонтували у 2019 році. Тоді ж директор підприємства подав документи з недостовірними обсягами робіт і вказав матеріали, які при ремонті не використовувалися. Таким чином він привласнив понад 4 млн грн бюджетних коштів.

«Згідно з висновком експерта в результаті використання неякісної асфальтобетонної суміші, яка не відповідає встановленим вимогам ДСТУ, проектній документації, умовам договору підряду, впродовж короткого періоду часу дорожнє покриття суттєво деформувалось, утворились вибоїни, тріщини та ями, що суперечить гарантійному утриманню, передбаченому договором підряду», – інформують у прокуратурі.

Справу передали до суду. За незаконне заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі та службове підроблення підприємцеві загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.