Водій проігнорував червоне світло й опущений шлагбаум залізничного переїзду

Автобус львівського перевізника у Польщі проігнорував червоний сигнал світлофора та проїхав через закритий залізничний переїзд. Про це у п’ятницю, 30 жовтня, повідомила польська залізниця.

Інцидент трапився 28 жовтня у польському місті Любачів, що розташоване трохи більше ніж за 10 км від пункту пропуску Грушів – Будомєж. На опублікованому залізницею відео видно, як двоповерховий жовтий автобус Van Hool TDX27 Astromega з українськими номерами HC 0808 AO проїжджає через залізничний переїзд на вул. Станіслава Домбка у момент, коли вже горять червоні сигнальні вогні та опускаються шлагбауми. Замість того, щоб зупинитись, водій ігнорує сигнали і на швидкості об’їжджає шлагбауми та їде далі.

«Справою нерозсудливого професійного водія, який повинен чудово знати правила дорожнього руху, займуться відповідні служби. Матеріали з відеомоніторингу будуть вилучені та передані до поліції», – повідомили в компанії PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

На відео можна розгледіти фірмову наклейку Zesen Trans – львівського перевізника ТОВ МТК «Зесен транс», а на багажнику – адресу сайту компанії та державний номерний знак із львівською реєстрацією. За інформацією бізнес-аналітичної платформи YouControl, офіс компанії розташований у Жовкві, а її власниками є Тарас Бесстрашніков та Юрій Панчишин. Фірма працює на ринку з 2018 року та здійснює пасажирські перевезення з України до Німеччини та Польщі.

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За польським законодавством, за об'їзд опущених шлагбаумів або в'їзд на залізничний переїзд під час їх опускання водієві загрожує штраф у розмірі 2000 злотих (приблизно 23 тис. грн) та 15 штрафних балів. Таке покарання передбачене статтею 97a Кодексу Польщі про правопорушення. За повторне аналогічне порушення протягом двох років штраф зростає до 4000 злотих. Водночас, якщо справу розглядатиме суд, сума штрафу може сягнути 30 тис. злотих. У разі встановлення безпосередньої загрози залізничній катастрофі може йтися і про кримінальну відповідальність.