Спеціальні служби фіксують наслідки ворожої атаки

Уранці в п’ятницю, 30 жовтня, російський реактивний безпілотник пошкодив Ковельський промислово-економічний фаховий коледж і приватні обійстя. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Вибух у місті пролунав орієнтовно о 4:55. Вибуховою хвилею в гуртожитку, навчальному корпусі та майстерні коледжу вибило майже 100 вікон. Також пошкоджені приміщення приватного бізнесу, вантажна автоцистерна та багатоповерхівка в ЖК «Варшавський».

На місці працюють спеціальні служби, які ліквідують наслідки атаки та фіксують руйнування. До міськради надійшло близько десяти звернень про пошкодження майна.

«Постраждав чоловік 1981 року народження із множинними поверхневими ранами нижніх кінцівок. Медики надали йому необхідну медичну допомогу, наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні», – зазначив Ігор Чайка.

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Повітряну тривогу на Волині вранці 30 жовтня спочатку оголосили у Камінь-Каширському районі, згодом загроза поширилася на інші райони області. О 4:52 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російського реактивного безпілотника в напрямку Ковеля.