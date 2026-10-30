Через атаку на вокзал у Дніпрі потяги затримуються на понад 10 годин

У ніч на пʼятницю, 30 жовтня, російські окупанти атакували Дніпро та Дніпропетровську область ударними дронами. Внаслідок атак Дніпро залишився без електропостачання, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Голова ОВА повідомив, що станом на 07:22 30 жовтня місто знеструмлене. До того Олександр Ганжа розповів, що енергетики змогли повернути світло частині Дніпропетровської області. У пресслужбі ДТЕК повідомили, що в Дніпрі та прилеглих до нього районах запровадили аварійні відключення.

«Дніпро знову знеструмлений. Енергосистема, пошкоджена ворожими ударами, не витримує навантаження. Енергетики працювали всю ніч. Відновлювальні роботи тривають і зараз. Залучена максимальна кількість бригад», – повідомив Ганжа.

За словами голови ОВА, системи водопостачання та водовідведення в регіоні працюють за допомогою генераторів. Мер Дніпра Борис Філатов додав, що у місті не працює електротранспорт – зокрема, трамваї, тролейбуси та метро.

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Станом на 09:38 енергетикам вдалося відновити електропостачання більшості споживачів регіону. Водночас без світла залишаються понад 200 тис. абонентів.

Крім того, росіяни вдруге за добу атакували залізничний вокзал Дніпра. Гендиректор «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що окупанти повторно вдарили по вокзалу – внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Через атаку затримується низка потягів. Зокрема, на понад 10 годин затримка в русі поїздів з Дніпра до західних регіонів:

261/262 Дніпро-Головний – Чернівці

61/62 Дніпро-Головний – Івано-Франківськ

3/4 Дніпро-Головний – Ужгород

119/120 Дніпро-Головний – Хелм

127/128 Дніпро-Головний – Львів

Нагадаємо, напередодні російські окупанти вдарили дроном по платформі на вокзалі Дніпра, де люди чекали на електропоїзд. Внаслідок атаки загинули 15 людей, ще 11 постраждалих залишаються в лікарнях.