Реактивний дрон атакував вокзал у Дніпрі

У четвер, 29 жовтня, російські окупанти завдали удару по транспортній інфраструктурі у Дніпрі. Під атаку потрапив цивільний електропоїзд, там загинули щонайменше 13 людей, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, росіяни атакували Дніпро близько 11:00. Тоді він повідомив, що ціллю окупантів став обʼєкт транспортної інфраструктури.

Згодом Борис Філатов уточнив, що росіяни атакували ударним дроном цивільний електропотяг.

«13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Дістали поранень щонайменше пʼятеро», – повідомив Ганжа.

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Доповнено о 13:45. Кількість загиблих внаслідок атаки на електропоїзд у Дніпрі зросла до 14 людей, повідомив Олександр Ганжа.

У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що росіяни вдарили реактивним БпЛА по залізничному вокзалі в Дніпрі. Зазначається, що атака припала на одну з платформ, де стояв поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя.

«Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені», – повідомили у пресслужбі компанії.

Доповнено 12:25. На атаку по дніпровському вокзалу відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 10 людей.

«Скільки таких терористичних ударів нанесла Росія по наших людях вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію. Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна», – наголосив Зеленський.

Доповнено о 13:53. Олександр Ганжа повідомив, що кількість поранених внаслідок атаки на електропоїзд зросла до 14 людей. У важкому стані перебувають шестеро людей, серед них – 11-річний хлопчик, двоє чоловіків 40 та 53 років, а також 26-річна жінка.

«Усі мають численні осколкові поранення. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги», – повідомив голова ОВА.

На місці атаки працюють медики, рятувальники та правоохоронці.