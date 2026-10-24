Україна просить партнерів передати локомотиви через значні втрати під час російських атак

Російські атаки призвели до значних втрат рухомого складу «Укрзалізниці», а запас локомотивів для заміни пошкоджених машин наближається до вичерпання. Щоб не допустити транспортної кризи, Україна веде переговори з європейськими партнерами про термінову передачу вживаних локомотивів і фінансування закупівлі нових. Про це у п’яницю, 23 жовтня, повідомило польське видання Rynek Kolejowy.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово атакувала українські потяги, зокрема пасажирські, а також залізничні станції, перевантажувальні термінали й технічні об’єкти. Унаслідок ударів залізниця втрачає вагони та локомотиви. Відремонтувати вдається не всі пошкоджені машини, а постачання нової техніки не встигає за темпами руйнувань.

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Минулого року «Укрзалізниця» замовила у французької компанії Alstom 55 електровозів Traxx Hauler, однак цих поставок недостатньо, щоб швидко компенсувати втрати.

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У середині вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська знищили понад 500 локомотивів. Близько 60% цих втрат припали на поточний рік, а кількість пошкоджених машин сягала 40 на місяць.

Пізніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України навело уточнені дані: на той момент «Укрзалізниця» втратила 533 локомотиви, а приватні перевізники – ще 75. Відновити можна лише частину пошкодженої техніки.

За даними видання, останнім часом російські війська особливо часто атакують потяги, які перевозять зерно та залізну руду – важливі експортні товари України. Через це нестача локомотивів разом із руйнуванням інфраструктури створює додаткові проблеми для української логістики.

Залізничний транспорт має ключове значення для економіки України, забезпечуючи перевезення вантажів, імпорт та експорт через кордони з Польщею, Словаччиною й Румунією, а також через чорноморські порти. Крім того, залізниця використовується для постачання військових вантажів та евакуації цивільного населення.

Україна просить партнерів передати локомотиви

Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів допомогти Україні знайти локомотиви, сумісні з колією завширшки 1520 мм, а також профінансувати закупівлю нових машин. За словами міністра, така підтримка необхідна, щоб зберегти безперервність залізничних перевезень, запобігти гуманітарній кризі та посилити стійкість України до російських атак.

Українська сторона обговорює з європейськими союзниками два напрями допомоги: термінову передачу вживаних локомотивів широкої колії та фінансову підтримку закупівлі нового рухомого складу. Потенційними партнерами можуть бути країни, залізнична мережа яких використовує колію 1520 мм. Зокрема, йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Фінляндію. Також теоретично допомогти могла б польська компанія PKP LHS, однак її власний парк локомотивів обмежений і складається переважно зі старих машин. Закупівлю нових локомотивів для компанії поки лише готують.

Під час міжнародного саміту «Карпатської вісімки» в Буковелі Україна та партнери домовилися про грант у розмірі 100 млн доларів для придбання вживаних локомотивів.

Кошти передбачені в межах програми RELINC, якою управляє Світовий банк. Її фінансують через цільовий фонд підтримки відновлення України URTF. Програма охоплює залізничний і автомобільний транспорт та спрямована на підтримку роботи транспортної інфраструктури й відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок війни.

Крім того, словацький залізничний перевізник заявив про готовність передати Україні три електровози. Йдеться про двосекційні локомотиви серії 125.8, які використовують на ширококолійній лінії між прикордонним переходом Ужгород – Матівце та станцією Ганіска-при-Кошицях.

«Укрзалізниця» також повідомила про домовленість із Фінляндією щодо передачі десяти локомотивів Dv12 і комплектуючих до них. Це маневрові тепловози середньої потужності з гідравлічною передачею. Їх виробляли фінські компанії Lokomo та Valmet упродовж 1963–1984 років.

Нагадаємо, 16 вересня російські війська атакували безпілотником пасажирський потяг №122 сполученням Київ – Миколаїв. Працівники залізниці та пасажири встигли евакуюватися. Вранці 18 вересня росіяни також вдарили дроном по приміському електропоїзду на Харківщині. Унаслідок атаки загинув чоловік.