У Польщі сутички біля Конституційного трибуналу

Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу через загострення ситуації навколо Конституційного трибуналу. До будівлі суду прибула поліція. Про це Кароль Навроцький написав у соцмережі Ікс.

«У такий момент президент має бути в Польщі. Я перериваю свій політ до Сенегалу. Я повертаюся», – написав Кароль Навроцький.

Вдень 30 жовтня на сайті Конституційного трибуналу Польщі опублікували повідомлення про відсторонення голови суду Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханськог, повідомило інформаційне агентство PAP. Виконувати обов’язки керівника установи має суддя Анна Корвін-Пйотровська, яка має найбільший стаж роботи. Водночас в офіційному акаунті Конституційного трибуналу в соцмережі Ікс заявили що сайт суду захопили, а його головою залишається Богдан Свєнчковський.

«Пані Анна Корвін-Пйотровська не є суддею Конституційного Трибуналу. Усі особи, які беруть участь у цих діях, вчиняють злочин державного перевороту», – йдеться у повідомленні.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Увечері біля будівлі Конституційного трибуналу зібралися протестувальники, серед яких були депутати від опозиційної партії «Право і справедливість» та її лідер Ярослав Качинський. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. Правоохоронці заявили, що в них кидали небезпечні предмети. Трьох людей затримали.

Нагадаємо, у березні 2026 року польський Сейм обрав шістьох нових суддів, однак президент Кароль Навроцький прийняв присягу лише від Магдалени Бентковської та Даріуша Шостека, а від решти відмовився. Кристіан Маркевич, Анна Корвін-Пйотровська, Мачей Таборовський і Марцін Джюрда склали присягу в парламенті. Проте Кароль Навроцький не визнав цю процедуру, а голова трибуналу Богдан Свєнчковський не допустив суддів до виконання обов’язків.

Міністерство юстиції Польщі не погодилося з позицією президента. У квітні генеральний прокурор Вальдемар Журек доручив розпочати розслідування через відмову прийняти присягу в частини новообраних суддів.

У вересні цього року делегація Венеційської комісії Ради Європи провела консультації з представниками президентської канцелярії, уряду, парламентської більшості та опозиції, Конституційного трибуналу, Національної ради судочинства, омбудсмена й юридичної спільноти.

13 жовтня повідомлялося, що Венеційська комісія дійшла висновку: блокування президентом вступу на посаду судді, якого обрав парламент, суперечить належному розподілу повноважень між державними органами. Комісія рекомендувала передбачити механізм, який дозволить завершувати процедуру складення присяги без фізичної участі президента.