США продасть для України 500 ракет до ЗРК Patriot

Державний департамент США схвалив продаж Україні 500 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Йдеться про ракети модифікації PAC-3 MSE, які застосовують для перехоплення балістичних ракет. Про це в п’ятницю, 30 жовтня, повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу, який перебуває у Вашингтоні.

Зазначається, що можливу угоду профінансують партнери України, серед яких Канада, Німеччина та Норвегія. Гроші з бюджету США залучати не будуть.

Крім того, за даними кореспондента «Радіо Свобода», пакет військової допомоги також міститиме засекречені та незасекречені деталі, логістичну й програмну підтримку для технічного обслуговування систем Patriot, які перебувають на озброєнні України.

«Компанія Lockheed Martin є головним підрядником. Державний департамент заявляє, що продаж не вимагатиме додаткового особового складу США в Україні, а також не вплине на готовність оборони США», – повідомив Алекс Рауфоглу.

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Нагадаємо, 15 жовтня телеканал CNN повідомив, що Україна повністю вичерпала запас ракет PAC-2 GEM-T та PAC-3 MSE для систем ППО Patriot, які використовують для перехоплення російських балістичних ракет.

24 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що щомісяця Україні потрібно приблизно 350 ракет до Patriot. Протягом трьох місяців США передали Україні 24 такі ракети.

Крім того, президент повідомляв, що Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета, необхідний для передачі ракет для ЗРК Patriot і NASAMS.