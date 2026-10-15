В Україні закінчились ракети для ЗРК Patriot

В Україні повністю вичерпався запас ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot, який застосовують для перехоплення російських балістичних ракет. Про це у четвер, 15 жовтня, повідомив телеканал CNN з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

CNN зауважує, що ракети для систем ППО Patriot в України закінчилися у складний період – на тлі загострення публічного конфлікту між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Ці ракети дуже дорогі, а їхні запаси у світі обмежені.

«Інші країни або вже вичерпали власні арсенали, або намагаються зміцнити власні системи оборони на тлі війни в Ірані», – зауважує CNN.

За словами співрозмовника CNN, «майже всі балістичні ракети під час останньої атаки не вдалося перехопити через брак ракет для комплексів Patriot».

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Володимир Зеленський від початку 2026 року неодноразово наголошував на нестачі ракет-перехоплювачів для систем Patriot й закликав партнерів посилити протиповітряну оборону. Йдеться про ракети класу «земля – повітря» PAC-2 GEM-T та PAC-3 MSE, вартість яких стартує від 3 млн доларів за одиницю. Відсутність таких перехоплювачів практично унеможливлює збиття російських ракет «Іскандер-М» та «Циркон», оскільки вони мають високу швидкість, через що системи протиповітряної оборони мають набагато менше часу на їх виявлення, супровід і перехоплення.

У травні 2026 року Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та американському Конгресу термінового листа, у якому просив допомогти посилити протиповітряну оборону України.

Володимир Зеленський звертався до США не лише з проханням передати ракети до Patriot, а й надати ліцензію на їхнє виробництво. 8 липня Дональд Трамп заявив, що погодився надати Україні таку ліцензію, однак уже наприкінці липня змінив свою думку.

22 вересня Володимир Зеленський повідомив, що президент США все ж таки погодився надати Україні дозвіл на виробництва ракет до Patriot, однак цього так і не сталося.