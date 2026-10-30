Українські військові знищили російський гелікоптер

На Луганщині бійці Третьої штурмової бригади знищили російський гелікоптер Мі-8, вдаривши по ньому дронами. Відео спецоперації опублікували у телеграм-каналі Третього армійського корпусу в п’ятницю, 30 жовтня.

Оператори БпЛА зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем виявили Мі-8 під час рейду на російську логістику й спробували перехопити його в повітрі. Через це російський екіпаж був змушений змінити напрямок руху. Для атаки військові використали ударні безпілотники «Хорнет».

Оскільки крейсерська швидкість гелікоптера перевищувала швидкість ударних дронів, уразити його вдалося після приземлення. Перший «Хорнет» завдав удару в районі паливних баків, а другий – підтвердив ураження цілі.

Унаслідок атаки гелікоптер згорів. За інформацією бригади, російська армія використовувала його для перевезення особового складу й вантажів, евакуації та вогневої підтримки.

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Мі-8 – радянський багатоцільовий транспортний гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Його використовують для перевезення військових і вантажів, евакуації, а також залучають до пошуково-рятувальних операцій та вогневої підтримки. Деякі модифікації гелікоптера можуть бути оснащені кулеметами, некерованими ракетами та іншим озброєнням.

Нагадаємо, 29 жовтня ВМС України повідомили про знищення двох російських бомбардувальників Су-34, що розміщувалися на аеродромі у Волгоградській області РФ.