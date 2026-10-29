ВМС України уразила два російських бомбардувальники у Волгоградській області

Військово-морські сили ЗСУ знищили два російські бомбардувальники Су-34, що розміщувалися на аеродромі у Волгоградській області РФ. Про це у четвер, 29 жовтня, повідомили у телеграм-каналі ВМС.

Підрозділи ВМС за допомогою ракетного комплексу «Нептун» вдарили по аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області Росії. Під час атаки було уражено два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34, що перебували на озброєнні 11-го змішаного авіаційного полку 4-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО Росії. Український моніторинговий телеграм-канал Exilenova+ зауважує, що ракети «Нептун-Д» подолали понад 600 км.

Су-34 – російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для ураження наземних і надводних цілей, зокрема захищених об’єктів, а також для ведення повітряної розвідки. Літак може застосовувати керовані й некеровані авіабомби та ракети, зокрема керовані авіабомби для ударів по території України. Екіпаж Су-34 складається з двох осіб.

Зауважимо, що ракета «Довгий Нептун» є версією протикорабельної крилатої ракети Р-360 «Нептун». За даними Володимира Зеленського, «Довгий Нептун» здатний уражати цілі на відстані до 1000 км. Запуск обох ракет можна здійснювати з однієї установки. Про успішне випробування «Довгого Нептуна» президент повідомив у березні 2025 року.

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