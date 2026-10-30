Льодова арена пристосована для тренування людей з інвалідністю

На льодовій арені «Гаківка», що цього тижня відкрили на території школи №84 у Львові, додатково встановлять звукоізоляцію та захисне скло на бортах через скарги мешканців сусідніх будинків на шум. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

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Зі скаргою до міськради звернулись мешканці, розповів директор Офісу спорту ЛМР Антон Нікулін, тому фахівці працюють над додатковими рішеннями.

«Ми отримали звернення від мешканців прилеглих будинків про те, що звук від роботи льодової арени створює їм дискомфорт. Тому прийняли рішення встановити захисне скло на бортах, щоб зменшити рівень шуму, а також працюємо над додатковою звукоізоляцією. Хочу зазначити, що, згідно з розрахунками наших проєктантів, передбаченої відстані від арени до житлових будинків мало бути достатньо. Однак ми чуємо звернення мешканців і працюємо над вирішенням цієї проблеми», – сказав Антон Нікулін.

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Також поруч із ковзанкою облаштують окремий паркінг на 20 автомобілів. Найближчим часом всередині арени встановлять глядацькі трибуни на 150 місць.

Перша міська льодова арена «Гаківка» запрацювала у Львові цього тижня. Вона повністю пристосована для людей з інвалідністю і облаштована з урахуванням потреб спортсменів, які користуються кріслами колісними, зокрема ветеранів російсько-української війни. Тут тренуватиметься львівська команда з парахокею «Незламні», а також вихованці спортивних шкіл, хокеїсти та фігуристи.

Арена розрахована на цілорічну роботу. Після завершення тестового періоду ковзанка стане доступною і для масового катання мешканців Львова. Зокрема, для львів'ян передбачили одну годину безкоштовного катання щодня за умови наявності власних ковзанів.