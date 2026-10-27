Ковзанка «Гаківка» почала роботу в тестовому режимі

У вівторок, 27 жовтня, на Сихові у Львові запрацювала ковзанка «Гаківка», будівництво якої розпочали рік тому. Тут тренуватимуться школярі та ветерани. Майданчик наразі працюватиме в тестовому режимі.

Як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, на льодовому майданчику проводитимуть тренування вихованці секцій хокею та фігурного катання ДЮСШ «Сихів» імені Юрія Руфа, діти й підлітки з інших спортивних шкіл, а також військовослужбовці та ветерани війни з команди зі следж-хокею «Незламні». Вона доповнює можливості льодової арени в Новояворівську.

«Це вперше у Львові зʼявилася ковзанка, яку адаптували для занять следж-хокеєм. Вона обладнана всім необхідним для людей з інвалідністю», – зазначив голова ЛОВА.

Ковзанка повністю пристосована для людей з інвалідністю

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З його слів, під час будівництва «Гаківки» застосували кілька цікавих технічних рішень. Зокрема, вперше в Україні встановили прозорі борти, які забезпечують кращий огляд льодового майданчика. А завдяки спеціальному тришаровому куполу із захистом від ультрафіолету тренування можна буде проводити навіть улітку. Наразі ковзанка працюватиме в тестовому режимі.

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Загальна вартість будівництва – 60 млн грн. 60% фінансування забезпечив спонсор, ще 40% – кошти міського бюджету Львова.

«Дякую Львову, інвесторам та всім, хто долучився до реалізації цього проєкту. Кожен такий об’єкт – це додаткові можливості для наших дітей, молоді та ветеранів. Важливо розвивати спортивну інфраструктуру в усій області, і важливо дбати про її безбарʼєрність», – додав Максим Козицький.

Як повідомлялося, у жовтня 2025 року на Сихові у Львові почали будувати спортивний об‘єкт під назвою «Гаківка». Він розташований на території школи №84 на вул. Зубрівській, 30. Споруда розміром 61 на 48 метрів доступна для людей на колісних кріслах.

У ЛМР зазначали, що створення льодової арени є важливим внеском для команди з адаптивного хокею «Незламні», до складу якої входять ветерани та цивільні з інвалідністю з різних регіонів України, які змушені тренуватися тричі на тиждень у Новояворівську.