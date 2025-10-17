Спортивний об‘єкт під назвою «Гаківка» на Сихові на території школи №84

На Сихові почали будівництво сучасного льодового майданчика. Тренувальний майданчик збудують з усіма безбар'єрними елементами для занять хокеєм, фігурним катанням та парахокеєм для ветеранів та учнів школи.

Спортивний об‘єкт під назвою «Гаківка» будують у Львові на території школи №84, яка розташована на вул. Зубрівській, 30. Споруда матиме розмір 61 на 48 метрів та буде доступна для людей на колісних кріслах. Більшість фінансування покриватиметься благодійниками, зазначили у міській раді.

Фото ЛМР

Створення льодової арени є важливим внеском для команди з адаптивного хокею «Незламні», до складу якої входять ветерани та цивільні з інвалідністю з різних регіонів України, які змушені тренуватися тричі на тиждень у Новояворівську. Тренування підтримує Львівська міська рада, яка оплачує оренду льодової арени, доїзд учасників і роботу тренера в межах комплексної програми розвитку спорту для ветеранів та людей з інвалідністю. Однак, такі виїзди щомісяця коштують місту значні кошти й створюють труднощі для самих спортсменів.

«Після поранення багато ветеранів проходять реабілітацію через спорт. Для них парахокей – не лише тренування, а й відновлення координації, сили, впевненості, психологічна підтримка», – розповідають реабілітологи центру Unbroken.

Благодійники придбали ковзанку, що була у використанні Чехії, проте у відмінному стані, а також спонсорськими силами оплачено систему охолодження, борти та лідозаливальну машину на суму 240 тис. доларів. Натомість містом профінансовано встановлення тимчасового накриття вартістю 12 млн грн.

«Ми робимо це максимально бюджетно – без капітального будівництва, з використанням готових модульних рішень. Це практичний і реалістичний крок, який дозволить ветеранам і дітям тренуватись уже найближчим часом» – пояснив Антон Нікулін.

Перевагами конструкції є мобільність та міцність, яка придатна для використання впродовж 30 років і дає змогу охолоджувати лід навіть у літню пору року. Спортивну споруду облаштують роздягальнями та душовими кабінами, для цього встановлять 6 контейнерів модульного типу. Трибуни облаштують таким чином, щоб температура була комфортною для глядачів, попри лід на арені.

Користуватися майданчиком зможуть ветерани, які займаються парахокеєм, учні школи №84, а також позашкільні гуртки та клуби для дітей з хокею та фігурного катання. Тренування пархокоїстів планується щодненно. Однак, усі деталі щодо розкладу та функціонування тренувального майданчика оприлюднять згодом.