Пусконалагоджувальні роботи розпочнуть в кінці року

Крематорій на Голосківському цвинтарі у Львові добудують за гроші міського бюджету. Профільні комісії Львівської міськради погодили виділення 40 млн грн для завершення робіт. Про це в коментарі ZAXID.NET розповіла директорка департаменту житлово-комунального господарства ЛМР Оксана Пригода.

Рішення про добудову власним коштом міста ухвалили через те, що з технічних причин не вдалося оформити кредит за програмою «5–7–9%» і місто запозичило лише 120 млн грн. Зараз, завдяки перевиконанню плану надходжень до бюджету, Львів може обійтися без додаткових запозичень для завершення робіт.

27 жовтня депутатка ЛМР і голова депутатської комісії фінансів і планування бюджету Наталія Шелестак зазначила, що депутати підтримали добудову крематорію за бюджетні гроші. Проте також вона висловила сумнів, що провести оплати вдасться до кінця року через проблеми з казначейством.

Оксана Пригода пояснила, що держказначейство справді віднесло фінансування будівництва крематорію до третьої черги платежів – після витрат на оборону та захищених видатків, проте затримок з фінансуванням немає.

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«Ми не маємо наразі затримки з оплатами так, щоб там вже горіло. Попередні оплати були зроблені в вересні. далі було блокування впродовж перших майже трьох тижнів жовтня – там у нас була проблема з виплатою зарплати двірникам, що була в актах виконаних робіт. Але зараз ситуація трошки вирівнялася, проплати помаленьку йдуть. Не так, можливо, що сьогодні на завтра, але потрошки вони вже рухаються. Стабілізується ситуація в державі і стабілізується ситуація з оплатами», – сказала Оксана Пригода.

Коли запрацює крематорій у Львові

Раніше повідомлялося, що пусконалагоджувальні роботи в крематорії були заплановані на осінь, проте, за словами Оксани Пригоди, виникли складнощі з виконанням деяких специфічних робіт, що потребувало коригування проєкту. Попри це, роботи не зупинялися ані на день.

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«Ведуться оздоблювальні роботи всередині приміщення, більшість комунікацій вже практично проведена – ще мають підключити газ. Ми плануємо на кінець року вийти вже на пусконалагоджувальні роботи, які теж будуть тривати певний період часу», – розповіла Оксана Пригода про актуальну ситуацію з будівництвом.

Скільки коштує крематорій у Львові

Спочатку ішлося про те, що загалом будівництво обійдеться приблизно в 170 млн грн. Проте остаточна цифра буде відома після звершення коригування проєкту через додаткові специфічні будівельні роботи та його експертизи, каже Оксана Пригода.

Голова депутатської комісії стійкості та критичної інфраструктури ЛМР Назарій Бербека в коментарі ZAXID.NET повідомив, що загальна вартість інвестицій в крематорій становитиме близько 220 млн грн.

«Загальна вартість проєкту становить орієнтовно 220 млн грн. Із них 120 млн грн залучили через кредит, решта – кошти міста. Зараз роботи на завершальному етапі, і їх планують закінчити до кінця року. Тому зараз головне – не переривати фінансування і довести будівництво до завершення в заплановані терміни», – сказав він.

Будівництво крематорію у Львові на Голосківському цвинтарі розпочали 2 січня 2025 року, влітку того ж року уклали договір з підрядною організацією – консорціумом «Інфрабуд» з «Галицької будівельної гільдії». Фактично будівельні роботи розпочалися в серпні–вересні минулого року. У липні 2026 року там встановили іспанські печі.