Станом на липень 2026 року для завершення крематорію лишалося виконати близько 30% внутрішніх робіт

У вівторок, 27 жовтня, комісія стійкості та критичної інфраструктури Львівської міськради проголосувала за виділення 40 млн грн для продовження будівництва крематорію на території Голосківського кладовища. Про це йдеться на порталі депутатів ЛМР.

Планується, що роботи повністю завершать до кінця року, проте це залежатиме від фінансування.

Голова бюджетної комісії ЛМР, яка також має погодити виділення 40 млн грн на добудову крематорію, Наталія Шелестак пояснила в коментарі «Еспресо. Захід», що місто отримало один із двох запланованих кредитів на будівництво крематорію.

«Наскільки я знаю, на крематорій було погоджено два кредити: один на печі, другий – на саму будівлю. І один з цих кредитів так і не був отриманий, оскільки були якісь проблеми з документами. Оскільки важливо було привезти печі, аби не втратити чергу, кошти взяли з кредиту, який був відкритий безпосередньо на будівництво», – сказала Наталія Шелестак.

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Вона додала, що виступає за те, аби добудувати крематорій власним коштом міста – завдяки перевиконанню бюджету від надходження податків така можливість є. Проте також досі не розв’язана проблема з блокуванням платежів казначейством.

«Тому навіть якщо міська рада погодить ці 40 млн і проплатить, я не знаю, чи підрядних їх отримає. Найгірше, що ми навіть не розуміємо, коли ці платежі будуть», – додала депутатка ЛМР.

Як повідомляв ZAXID.NET, влітку в крематорії встановили іспанські печі, а вже у вересні мав відбутися його тестовий запуск. У липні загальнобудівельні роботи були вже завершені, а внутрішні – виконані на 70%.

Будівництво крематорію у Львові на Голосківському цвинтарі розпочали 2 січня 2025 року, влітку того ж року уклали договір з підрядною організацією – консорціумом «Інфрабуд» з «Галицької будівельної гільдії». Фактично будівельні роботи розпочалися в серпні–вересні минулого року. Загальна вартість робіт з будівництва крематорію становить близько 170 млн грн.