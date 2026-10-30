Причини детонації зʼявосують

У пʼятницю, 30 жовтня, в Іспанії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів El Fargue, який постачає продукцію Україні. Внаслідок інциденту постраждали троє людей, повідомила газета ABC.

Вибух пролунав вранці 30 жовтня на околицях міста Гранада. Детонація сталася у зоні спалювання пороху, до якої застосовується обмежений доступ.

Нацполіція Іспанії повідомила про двох постраждалих, які зазнали травм слухового апарату. Водночас іспанська профспілка UGT повідомила про трьох постраждалих внаслідок вибуху.

Наразі правоохоронці досліджують причини вибуху.

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Джерела ABC повідомили, що завод закрили до кінця дня. Зазначається, що територія, де сталася детонація, була оточена, і поблизу нікого не було. Співрозмовники газети додали, що співробітники заводу щодня проходять безпекові перевірки, а також їх заборонено приносити мобільні телефони на територію виробництва.

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Завод El Fargue належить словацькій компанії MSM Group. На ньому працює близько 300 людей. На підприємстві виготовляють боєприпаси різних калібрів та компонентів. Від початку 2022 року продукція переважно експортується в Україну.