Пожежа виникла біля входу в дім бізнесмена

У чеській Празі у ніч на вівторок, 27 жовтня, виникла пожежа у приватному будинку, що належить власнику збройового концерну STV Мартіну Дрді. Правоохоронці розслідують інцидент та не виключають можливість підпалу, повідомило Novinky.

Пожежа виникла у будинку в празькому районі Кунратіце о близько 23:30 26 жовтня. Пожежу біля входу в будинок бізнесмена помітили сусіди.

За даними видання загоряння виникло поруч із гаражем біля входу до будинку. Вогонь поширився на утеплювач та каркас будинку.

Пожежники оперативно загасили пожежу. Збитки оцінили у близько 200 тис. крон (близько 9000 доларів).

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«Згідно з наявною інформацією, судові експерти поки що не виключили жодної з можливих версій, тобто технічний збій, недбалість або підпал», – повідомило Novinky.

Зазначимо, концерн STV є одним з найбільших чеських виробників зброї. Компанія брала участь у так званій «Чеській ініціативі» з надання Україні сотень тисяч боєприпасів та є одним з ключових постачальників озброєння Силам оборони.

Нагадаємо, у жовтні The Financial Times з посиланням на джерела європейських спецслужб повідомила, що керівництво збройних компаній ЄС може стати мішенню для російських агентів. Схоже попередження висловив очільник чеської BIS Міхал Куделка – він вважає, що найближчими місяцями Росія може розпочати більш ризиковані операції в Чехії та низці країн.

До слова, наприкінці серпня у Польщі виникла пожежа на заводі виробника дронів для України. До того на території помітили людину в балаклаві, місцева влада не виключає можливості підпалу.