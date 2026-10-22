Соціальні мережі стали новою зброєю у вуличних безладах

Влада Італії розпочала розслідування щодо ймовірної причетності іноземних провокаторів, зокрема з Росії, до організації жорстоких протестів. Цими вихідними хвиля заворушень проти високої вартості життя сколихнула Мілан та інші європейські міста. Кабінет міністрів під керівництвом Джорджі Мелоні офіційно запросив аналітичні дані щодо можливого зовнішнього втручання. Водночас офіційний речник прем'єр-міністра наразі утримується від публічних коментарів. Про це повідомив Bloomberg у середу 21 жовтня.

Заворушення, які вибухнули у Великій Британії, Франції та Італії, швидко переросли у погроми. Високий рівень координації дій протестувальників та сплеск насильства змусили правоохоронні органи засумніватися у виключно випадковому характері цих акцій.

«Події в Мілані та інших куточках Італії докорінно відрізняються від того, що ми спостерігали в інші періоди. Вони є результатом того, що я називаю «гібридною війною», яку хтось переносить у наші країни за допомогою нестандартних інструментів, таких як TikTok, соціальні мережі та YouTube, у той час як Захід цього не усвідомлює і не реагує», — підкреслив міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто під час виступу в Римі.

Очільник оборонного відомства також звернув увагу на участь у заворушеннях підлітків 11–12 років, зауваживши, що неповнолітні піддалися цілеспрямованому руйнівному впливу та обробці через цифрові платформи.

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Аби запобігти подальшій дестабілізації перед наступними мітингами, римська адміністрація ухвалила рішення розгорнути у Мілані пів тисячі військовослужбовців до кінця 2026 року. Натомість опозиційні сили звинувачують владну коаліцію у спробах використати вуличні безлади для власної політичної вигоди перед майбутніми виборами, ігноруючи реальні соціально-економічні проблеми громадян.

На тлі загрози повторення погромів аналогічні заходи безпеки задіюють і в інших країнах Європи. Французька влада також залучає армійські підрозділи для підтримання порядку під час чергової хвилі протестів, запланованих на суботу, 24 жовтня.