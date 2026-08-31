Пожежники гасили загоряння близько двох годин

У ніч на понеділок, 31 серпня, у Польщі на заводі WB Electronics, який виготовляє дрони для польської та української армій, виникла пожежа. Правоохоронці та місцева влада розглядає варіант підпалу, оскільки на території помітили невідомого у балаклаві, повідомило Onet.

Пожежа на заводі сталася близько 00:23 у місті Скаржисько-Каменна. За даними Державної пожежної служби, операція з ліквідації загоряння тривала близько двох годин.

Вогонь охопив обʼєкт, розташований поблизу складу, де зберігалися електронні компоненти. У пресслужбі районного управління поліції повідомили, що пожежа виникла в цеху, в якому виробляють помпи для безпілотних систем.

За даними поліції, невдовзі після початку пожежі оператор системи спостереження із зовнішньої охоронної компанії повідомив поліцію про те, що на території компанії спрацював датчик вторгнення. Камери відеоспостереження також зафіксували невідому людину у балаклаві. Крім того, біля заводу виявили рюкзак та светр.

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Про інцидент повідомили Агентство внутрішньої безпеки та Службу військової контррозвідки. Місцева влада не виключає можливості підпалу.

Наразі правоохоронці розпочали розслідування щодо пожежі на заводі.

Зазначимо, WB Electronics – найбільша приватна оборонна компанія в Польщі. Вона виробляє деталі та системи для безпілотників, що використовуються польською та українською арміями. Її завод у Скаржисько-Каменній виробляє композитні конструкції та системи керування для БпЛА. Також компанія виробляє дрони FT5 та FLYEYE, баражуючі боєприпаси WARMATE, розвідувальні та ударні безпілотники GLADIUS та морські безпілотники StormRider.