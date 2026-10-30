На вул. Зеленій уже є об'кти компанії «Росан»

Львівська міська рада дозволила розробити детальний план території площею 13,7 га у районі вулиць Джорджа Вашингтона та Зеленої. Йдеться про територію на вул. Зеленій, 147, де розташовані складські та офісні приміщення. Ділянка межує з закладом громадського харчування McDonald's та колишнім супермаркетом «Арсен». Ініціаторами розроблення містобудівної документації стали три компанії, пов’язані з родиною засновника поштового оператора Meest Ростислава Кісіля.

Відповідну ухвалу депутати підтримали на сесії Львівської міськради 29 жовтня. За інформацією з пояснювальної записки, метою розроблення детального плану є визначення найбільш ефективного використання території. Конкретного проєкту майбутньої забудови наразі не представили.

Ініціаторами виступили ТДВ «Комерція», ТДВ «Львівський Галант» та ТзОВ «Спільне українсько-канадське підприємство «Росан». Як йдеться в ухвалі, усі три компанії мають забезпечити фінансування та розроблення детального плану. Замовником документації визначили департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міськради.

За даними YouControl, компанії зареєстровані у Львові за однією адресою. Власницею ТДВ «Львівський Галант» є Наталія Кісіль, якій також належить ТОВ «Комерція Львів», що володіє ТДВ «Комерція». Кінцевим бенефіціаром підприємства «Росан» є Ростислав Кісіль – засновник та президент міжнародної поштово-логістичної групи Meest. Наталія Кісіль та Ростислав Кісіль є подружжям.

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Згідно з ухвалою, під час розроблення ДПТ мають визначити планувальну структуру території, червоні лінії вулично-дорожньої мережі, містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок. Також необхідно опрацювати питання інженерного забезпечення, природоохоронні та санітарні вимоги.

Площа опрацювання становить орієнтовно 13,7 га. До пояснювальної записки додали витяги з Державного земельного кадастру на п’ять земельних ділянок. Після розроблення документації департамент архітектури має забезпечити проведення стратегічної екологічної оцінки та громадського обговорення. Лише після врахування результатів погоджень і громадських слухань детальний план подадуть на затвердження міській раді.

Розбудувати планують територію на Зеленій 147, поруч із McDonald's. Червоним кольором позначена орієнтовна зона, яку охоплює ДПТ. Фото Google Maps

Водночас дозвіл на розроблення ДПТ ще не означає погодження конкретного будівництва. Саме містобудівна документація має визначити, як надалі можна використовувати цю територію.

Як писав ZAXID.NET, депутати Львівської міської ради також погодили передачу в оренду компанії «Спецконтракт» чотирьох земельних ділянок на вул. Личаківській, 227. Загальна площа території становить понад 2,6 га. Частину землі передбачили під житлові будинки.