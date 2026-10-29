На Личаківській уже розташовані споруди Спецконтракту

Львівська міська рада погодила передачу в оренду компанії «Спецконтракт» чотирьох земельних ділянок на вул. Личаківській, 227. Загальна площа території становить понад 2,6 га. Частину землі передбачили під житлові будинки. За відповідну ухвалу депутати проголосували на засіданні в четвер, 29 жовтня.

Що планують на ділянках на Личаківській

Згідно з ухвалою, «Спецконтракт» орендуватиме чотири земельні ділянки впродовж 10 років. Дві найбільші, загальною площею 1,77 га, призначені для будівництва й обслуговування багатоквартирних житлових будинків із комерційними приміщеннями. Ще 0,41 га відвели під будівництво та обслуговування закладу освіти. Ділянка площею 0,49 га призначена для дорожньої інфраструктури, і будувати на ній заборонено.

У пояснювальній записці до ухвали зазначено, що на цій території вже розташовані будівлі та споруди, які належать компанії «Спецконтракт». Їхня загальна площа перевищує 4,9 тис. м².

Орієнтовна річна плата за всі чотири земельні ділянки становитиме 3 млн 393 тис. грн. Після ухвалення рішення компанія має укласти договори оренди з міськрадою протягом шести місяців.

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Окремо міськрада доручила профільним департаментам оцінити вплив майбутньої забудови на транспортну ситуацію, забезпеченість школами та іншу інфраструктуру району. Компанії «Спецконтракт» рекомендували долучитися до її покращення, зокрема фінансово.

Хто володіє компанією «Спецконтракт»?

За даними пояснювальної записки, керівником ТзОВ «Спецконтракт» є Юрій Клак, а кінцевим власником – Роман Пак. Під час розгляду питання депутатка Львівської міської ради Уляна Пак заявила про потенційний конфлікт інтересів, пов’язаний із далекими родинними зв’язками.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія працює 24 роки. Її засновником зазначений киянин Роман Пак.

Як писав ZAXID.NET, надходження від орендної плати за землю та земельного податку за дев’ять місяців 2026 року становлять 1,16 млрд грн. Це більше, ніж за весь 2025 рік, коли сума надходжень становила 821 млн грн.