Запланована ретельна реставрація фасадів

У п’ятницю, 23 жовтня, під час засідання виконкому Львівської міськради головний архітектор міста Антон Коломєйцев повідомив про намір девелопера РІЕЛ реставрувати колишній склад фабрики Бачевських.

До Львівської міськради звернулися за дозволом на реставрацію та пристосування під торгово-виставкову функцію пам’ятки архітектури місцевого значення «Комплекс промислових будівель та споруд поч. ХІХ ст. – ХХ ст. на вул. Богдана Хмельницького, 114-116». Мова про колишній склад пляшок фабрики Бачевського. Замовником є ТзОВ «Ріел-Девелоп».

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«Фактично це одноповерхова будівля з мансардою, роботи планують проводити в існуючій висотності, з реставрацією. З поданих матеріалів видно, що це буде ретельна реставрація фасадів. Така реставрація буде здійснена тими ж підприємцями для сусідніх корпусів», – сказав головний архітектор Львова.

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Міська рада повідомила, що реставрація передбачає збереження цінних історичних конструкцій та декоративних автентичних елементів. Зокрема, тут планують встановити даховий ліхтар для природного освітлення залів, а на першому поверсі облаштувати хол, рецепцію й санітарні приміщення. Також на першому поверсі буде зал, площею 168,97 м², та окремий експозиційний зал, площею 82,75 м². Усі приміщення будуть безбар’єрними та доступними для маломобільних.

Як раніше писав ZAXID.NET, фабрика Бачевських у районі Підзамче у Львові припинила роботу після Другої світової війни. Згодом тут працював завод «Алмазінструмент», а в 2019 році його акції викупила львівська будівельна компанія «Ріел».

Забудовник отримав право розпоряджатися територією заводу, але ділянка залишилась у власності міста, а історичні об'єкти під час зведення житлового комплексу мали бути збережені. Коли виконком ЛМР погодив забудову території заводу, компанія «Ріел» обіцяла також відреставрувати історичні будівлі тут, які перебували «у жалюгідному і напівзруйнованому» стані.