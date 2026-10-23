Візуалізація навчально-практичного центру «Шпиталь сестринського догляду»

У Львові на вул. Комаринця, 2-а планують створити «Шпиталь сестринського догляду». Про це під час засідання виконкому у п’ятницю, 23 жовтня, розповів головний архітектор міста Антон Коломєйцев. Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що цей заклад стане першим в Україні.

До Львівської міськради звернулося КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги». Підприємство хоче отримати дозвіл на реконструкцію комплексу будівель під навчально-практичний центр «Шпиталь сестринського догляду» комунального закладу ЛОР «Львівський обласний медичний фаховий коледж», що на вул. Комаринця, 2-а. Це неподалік Академії сухопутних військ.

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«Запланована реконструкція комплексу і, що важливо, буде збереження майданчика, який був на цій ділянці сформований», – сказав Антон Коломєйцев.

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Заступник мера Львова Андрій Москаленко додав, що на цю ділянку був виїзд разом з депутатами і майданчик має бути збережений.

Нагадаємо, що у 2024 році на базі дитячих будинків на вул. Комаринця та Антоновича створили «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям». Голова ЛОВА Максим Козицький у блозі на сайті Lviv.media писав, що у 2024 році у двох будинках перебували 127 дітей, зараз у центрі залишились лише 37 дітей.

«Як бачимо, через суттєве зменшення кількості дітей потреби утримувати їх одночасно у двох приміщеннях немає. Тому дітей розмістили на вул. Антоновича, де є кращі умови для їхнього перебування», – писав голова ЛОВА.

Будівля на вул. Комаринця розташована неподалік Академії сухопутних військ.

«Постанова Кабінету Міністрів №546 передбачає, що під час воєнного стану дітей, які цілодобово перебувають у закладах у таких зонах, необхідно тимчасово переміщувати у безпечніші місця. На необхідність перевезення дітей звертав увагу і представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини під час моніторингового візиту. До того ж сама будівля на Комаринця вже зазнавала пошкоджень унаслідок ракетного удару. За таких обставин залишати там дітей для постійного проживання було б неправильним рішенням», – зазначав Максим Козицький.

Взимку 2026 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що у Львові планують створити першу в Україні лікарню сестринського догляду. Ініціатором є Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти.

За словами міністра, з пропозицією створити таку лікарню до МОЗ звернулася Львівська обласна військова адміністрація. Ця лікарня має об’єднати: