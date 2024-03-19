Згодом тут можуть розмістити розважальні, торгові, виховні та інші заклади із суспільною функцією

Складський корпус, зведений на вул. Богдана Хмельницького, 116 в кінці XIX – на початку XX століття, планують реставрувати і перетворити на будівлю громадського призначення. Про це у вівторок, 19 березня, під час засідання виконавчого комітету ЛМР сказав головний архітектор міста Антон Коломєйцев, повідомляє ZAXID.NET.

Будівля площею 708 м2 є пам’яткою архітектури місцевого значення і має охоронний номер 5607/3-Лв. Під час реконструкції мають бути збережені всі історичні елементи будівлі, натомість її дах, що змінювали у радянський час, відновлять, сказав Антон Коломєйцев.

Додамо, що громадська будівля або будівля з громадською функцією – це будівля, де можуть розміщуватися заклади торгівлі, виховання, побутового обслуговування, розваг.

Фабрика Бачевських у районі Підзамче у Львові припинила роботу після Другої світової війни. Згодом тут працював завод «Алмазінструмент», а в 2019 році його акції викупила львівська будівельна компанія «Ріел». Забудовник отримав право розпоряджатися територією заводу, але ділянка залишилась у власності міста, а історичні об'єкти під час зведення житлового комплексу мали бути збережені. Коли виконком ЛМР погодив забудову території заводу, компанія «Ріел» обіцяла також відреставрувати історичні будівлі тут, які перебували «у жалюгідному і напівзруйнованому» стані.