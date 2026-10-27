Станом на 1 жовтня надходження від орендної плати за землю та земельного податку за 2026 рік перевищили 1 млрд грн, а саме становлять 1, 164 млн 400 грн. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. За його словами, це уже більша сума, яку Львівська громада одержала в бюджет за увесь 2025 рік. «Торік Львів зібрав 821 млн грн від оренди землі. З надходженнями від земельних сервітутів та відшкодувань за фактичне землекористування ця сума становила 878 млн грн», – зазначив Зубач. Він також пояснив, що якщо враховувати лише саму орендну плату за землю, то за 9 місяців 2026 року бюджет отримав 781,5 млн грн, ще 382,9 млн – це земельний податок. Окрім того, є плата за земельні сервітути та відшкодування, щоправда ці цифри традиційно значно менші – йдеться сумарно про кілька десятків мільйонів: трохи більше 4 млн грн за сервітутами та понад 26 млн грн – відшкодувань.