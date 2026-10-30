Інцидент трапився у кав’ярні N88 у Чорткові

Справу жительки Чорткова, яка вдарила по обличчю працівницю кав’ярні, скерували до суду. Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі у п’яницю, 30 жовтня. Нападниця назвалася матір’ю власниці закладу, однак насправді кав’ярнею володіє хлопець її доньки.

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Інцидент трапився в торговому центрі Чорткова 21 жовтня у приміщенні кав’ярні N88. Працівниця закладу Ольга Катернюк запізнилася на роботу. За її словами, Ольга Макодзьоб почала її ображати через таке порушення та вдарила рукою по обличчю. Про це постраждала дівчина розповіла активісту Роману Довбенку.

«Я в кав’ярні працювала з березня. 21 жовтня була моя зміна, на яку я запізнилася на 7 хв. Ми працюємо з 9:00, а я прийшла о 9:07. Коли ми з напарницею прийшли під двері кав’ярні, там нас очікувала Ольга Макодзьоб. Вона була незадоволена, що ми запізнилися. Однак ми перепросили й відкрили кав’ярню. Після цього протягом робочого дня вона постійно емоційно тисла на нас і постійно казала, що я запізнилася. Коли я випадково розбила склянку, вона почала кричати. Я зайшла до кухні, вона пішла за мною і вдарила мене по обоиччю та в голову», – розповіла Ольга Катернюк.

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За словами дівчини, згодом Ольга Макодзьоб вимагала від неї повернути 500 грн за розбиту склянку. «Я повернулася і віддала ці гроші», – додала Ольга Катернюк.

За її словами, пізніше дві доньки нападниці зустрілися з нею і переконували, що вона сама впала та вдарилася обличчям об підлогу. Постраждала попросила повернути їй 500 грн і заплатити 3 тис. грн як моральну компенсацію. Доньки відмовилися це зробити.

Після розголосу проти Ольги Макодзьоб порушили кримінальне провадження. Про це повідомили в коментарі ZAXID.NET у головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області. Правоохоронці вилучили записи з відеокамер, на яких видно побиття. Нападниці оголосили про підозру за ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю, але не спричинили тілесних ушкоджень).

Нападниці загрожує штраф у розмірі 850 грн

Також під час розслідування з’ясувалося, що потерпіла працювала в кав’ярні без офіційного оформлення. Правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження за ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю). Наразі обвинувальний акт щодо побиття скеровано до суду. Мешканці Чорткова загрожує штраф до 850 грн або ж виправні роботи.