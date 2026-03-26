Західний апеляційний господарський суд у Львові постановив знести незаконну прибудову до приміщення в центрі Чорткова. Йдеться про торгівельний зал площею 105 м2. Будівля розташована неподалік міської ради, зазраз в ній є магазин взуття та одягу. У міській раді Чорткова зазначили, що підприємець не мав жодних дозволів на будівництво прибудови. Наразі це комерційне приміщення виставлено на продаж.

Постанову про залишення в силі рішення Господарського суду Тернопільщини Західний апеляційний господарський суд у м. Львові виніс 25 березня. Про це повідомили в Чортківській міській раді у четвер, 26 березня. У рішенні від 4 грудня 2025 року йдеться, що житель Чорткова Михайло Сандуляк повинен самостійно привести земельну ділянку за адресою вул. Тараса Шевченка, 34 до попереднього стану. Земельна ділянка, на якій розташоване самочинне будівництво, є власністю Чортківської міської територіальної громади. Прибудову площею 105 м2 чоловік має розібрати власним коштом.

У міській раді Чорткова також зазначили, що підприємець Михайло Сандуляк зараз продає комерційне приміщення разом із прибудовою. Відповідне оголошення оприлюднили на сайті Dom.ria ще у вересні 2025 року. Зазначена вартість – 320 тис. доларів. Однак

У міськраді наголосили, що на частину майна, а саме на прибудову до приміщення, власник не має жодних дозвільних документів – ані дозволу на розміщення споруди, ані права власності. Потенційних покупців застерігають від придбання цього приміщення, адже його частина має бути демонтована.